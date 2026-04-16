БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 00:27 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика

Слушай новината

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през март, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея.

За месец април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1,60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април.

Последвайте ни

Още от: Общество

Полицията проверява сигнал за бомба в столично училище
Полицията проверява сигнал за бомба в столично училище
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Чете се за: 00:50 мин.
4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април
Чете се за: 02:25 мин.
Изследване на „Мяра": Общественото напрежение през първото тримесечие остава високо
Чете се за: 01:42 мин.
Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс"
Чете се за: 00:52 мин.
147 години по-късно: България отбелязва Деня на Конституцията
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Почина композиторът Кирил Икономов
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Машините за гласуване тръгват към различните общини в страната
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
147 години по-късно: България отбелязва Деня на Конституцията
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в...
Чете се за: 02:20 мин.
Европа
ЕК одобри българска схема за държавна помощ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Колеги и приятели се прощават с Маргрет Николова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:22 мин.
Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ