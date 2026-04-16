Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през март, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея.

За месец април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1,60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април.