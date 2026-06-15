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Най-дългослужилият пожарникар в Павел баня се пенсионира след 41 години служба (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Най-дългослужилият пожарникар в Павел баня се пенсионира след 41 години служба (СНИМКИ)
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След повече от четири десетилетия в битка с огъня главен пожарникар Ивелин Кирчев свали каската навръх своя 60-и рожден ден.

Колегите му го изпратиха с вой на сирени и традициония пожарникарски ритуал – преминаване под водна арка.

За своите 41 години в системата на МВР Кирчев е бил на първа линия при безброй бедствия и катастрофи в региона. Оцелява, дори след като върху него рухва горящо дърво по време на тежък горски пожар.

Днес най-дългослужилият огнеборец в общината се оттегля, оставяйки зад гърба си десетки спасени човешки животи и огромното уважение на целия екип.

#41 години служба #пожарникар #Павел баня

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