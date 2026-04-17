"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия

Декларираната готовност за участие в изборите е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели

"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс още една партия да прескочи бариерата от 4%, сочат данните от последното проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан".

Националното представително проучване е проведено в периода 8 - 16 април 2026 г. сред пълнолетното население на страната и е част от независимата изследователска програма на "Галъп Интернешънъл Болкан", финансирано със собствени средства. Използван е метод на стандартизирано персонално интервю "лице в лице" с регистрация на данните чрез таблети. Обем на извадката обхваща 803 интервюта с пълнолетни граждани на страната.

В заключителния етап на предизборната кампания "Прогресивна България" има двуцифрена преднина спрямо ГЕРБ-СДС, допълват социолозите. Доколко тази преднина ще се възпроизведе или промени в изборния ден, е изцяло в зависимост от избирателната активност в неделя, т.е. - от дела на гражданите, които реално ще упражнят правото си на глас.

Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели.

Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са "Прогресивна България" с подкрепа от 30,7%, а втори - ГЕРБ-СДС с 20,4%.

На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%. В настоящия политически контекст формацията разполага с потенциал за допълнителна мобилизация в изборния ден и
увеличаване на отчетената в навечерието на изборите подкрепа, прогнозират от "Галъп".

Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. При тази политическа сила традиционно се наблюдава мобилизация в деня на вота, което предполага възможност за надграждане на текущото равнище на подкрепа.

Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е "Възраждане", която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%. Тази динамика може да се интерпретира в контекста на по-ясното ѝ политическо позициониране спрямо "Прогресивна България".

Съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера, като най-близо са "БСП - Обединена левица" с 3,9%, но "Сияние" също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават следните формации: ИТН - 2,9%, МЕЧ - 2,8%, "Величие" - 1,9%, АПС - 1,0% и "Синя България" - 0,8%.

Националното представително проучване е проведено в периода 8 - 16 април 2026 г. сред пълнолетното население на страната и е част от независимата изследователска програма на "Галъп Интернешънъл Болкан", финансирано със собствени средства. Използван е метод на стандартизирано персонално интервю "лице в лице" с регистрация на данните чрез таблети. Обем на извадката обхваща 803 интервюта с пълнолетни граждани на страната.

#пет сигурни партии #избори на 19 април #"Галъп интернешънъл болкан" #проучване

