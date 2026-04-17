Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди изборите?

Три социологически агенции излязоха днес със свои проучвания преди парламентарния вот.

Пет са сигурните партии в 52-рия парламент, БСП е на ръба, показват данни от проучване на "Алфа Рисърч". Допитването е проведено в периода 13 - 15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Най-висока подкрепа получава "Прогресивна България" – 34,2% от сигурните, че ще гласуват в неделя. Преднината ѝ от 10 процентни пункта в началото на кампанията се увеличава до почти 15 пункта. Втори остават ГЕРБ-СДС с 19,5%. Те запазват твърдото си ядро от избиратели, но при по-високата избирателна активност намаляват относителната си тежест. Трета позиция заемат ПП-ДБ с 11,6%. 9,4% е заявената подкрепа към ДПС. "Възраждане" се очертава като петата почти сигурна партия с подкрепа от 5,8%. БСП е на ръба с 4% подкрепа. Допитването е проведено в периода 13 - 15 април 2026 г.

И според проучването на агенция "Мяра" пет са сигурните партии в парламента, три политически формации остават близо до бариерата от 4%. Допитването на "Мяра" по поръчка на БНР. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1002 пълнолетни български граждани.

Според проучването ако изборите бяха в първата половина на април, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия, коалиция или кандидат, "Прогресивна България" би спечелила 34,6% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 18,5%, ПП-ДБ – 11,4%, ДПС – 9,1% и "Възраждане" – 7,4%. "БСП - Обединена левица" би била на ръбa с 4%. Недалеч от ръба са "Сияние" и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%.

Изследването на агенция "Тренд" отчита, че 3,2 милиона български граждани ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 000 души спрямо преди началото на предизборната кампания. Проучването е направено по поръчка на "24 часа" по метода "лице в лице", което е пряко стандартизирано интервю. Направени са 1004 такива ефективни интервюта, като максимално допустимата грешка е +-3,1%.

"Прогресивна България" остава лидер с 33,2%, втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. За третото място се борят ПП-ДБ с 11,2% и ДПС с 10,2%. Петата позиция остава за "Възраждане" с 7,1% .Три формации са на ръба на парламентарната бариера. БСП, "Сияние" и МЕЧ, съответно с 4%, 3,9% и 3,7%. Следват "Има такъв народ" с малко над 2 %, "Величие" с близо 2% и "Алианс за права и свободи - АПС" 1,6% и "Синя България" 1%. Това показват данните на агенция Тренд, направено по поръчка на "24 часа" сред 1004 пълнолетни български граждани.