КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване

Проверката обхваща клиентите, останали без отопление и топла вода за период по-дълъг от 48 часа

Комисията за енергийно и водно регулиране задължава "Топлофикация София" да компенсира 6197 потребители заради аварии през зимния сезон. Решението идва след извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД, разпоредена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски по сигнал на омбудсмана на България за аварийни спирания на топлоподаването в София.

ПОтърпевшите са останали без парно и топла вода за над 48 часа при аварии в периода декември 2025 - януари 2026 г. Регулаторът дава 30 дни за определяне на индивидуалните обезщетения и още 7 дни за реално изплащане към засегнатите 164 абонатни станции.

Най-много засегнати има в ж.к. "Люлин-6" – 5473 клиенти (50 часа без отопление, обезщетение за 2 часа закъснение), следвани от "Младост 3" – 222 клиенти (125 часа авария, 77 часа закъснение), "Дианабад" – 369 клиенти (104 часа авария, 56 часа закъснение) и кв. "Полигона" – 133 клиенти (77 часа прекъсване, 29 часа закъснение).

КЕВР констатира нарушения на лицензионните условия и общите условия на дружеството, включително неизплатени компенсации. Обезщетенията трябва да се изчислят по недоставена топлинна енергия след 48-ия час, като плащанията ще се извършват автоматично чрез сметките на клиентите. След това "Топлофикация - София" трябва да представи доказателства пред регулатора за извършените изчисления и плащания.

