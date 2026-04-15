БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски

Отборите на Марица и Левски се класираха за финала на женското волейболно първенство, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

На полуфиналите Марица Пловдив спечели серията с ЦСКА с 3:0 победи, а Левски отстрани ЦПВК с 3:1.

Финалната серия за титлата стартира на 21 април. Първият мач е от 17:30 часа. Вторият е три дни по-късно отново от 17:30. Третата среща е предвидена за 27 април и е с начален час 18:00.

Ако се стигне до четвърти и пети мач те ще се играят на 30 април и на 3 май.