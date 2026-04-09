Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция

Астронавтите от мисията "Артемис II" отново влязоха в историята, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Четиримата лунни пътешественици се свързаха с колегите си на борда на Международната космическа станция, намираща се на стотици хиляди километри разстояние, за да им разкажат за своето необикновено приключение. Космическият разговор беше организиран от контролния център в Хюстън.

Това е първата в историята радиовръзка между лунен и космически кораб. Екипажите на "Аполо" на НАСА не са имали компания извън планетата през 60-те и 70-те години на миналия век, когато за последен път човечеството се е отправяло към дълбокия Космос, отбелязва Асошиейтед прес.

"Страхотно е да сме в Космоса едновременно с вас", каза канадският астронавт Джереми Хансен, който в понеделник стана първият неамериканец, обиколил Луната.

"Не можете да си представите с какво нетърпение очаквахме това", сподели на свой ред командирът на "Артемис II" Рийд Уайзман, цитиран от АФП.

От другата страна на линията астронавтите от НАСА Джак Хатауей, Джесика Миър и Кристофър Уилямс, и френската астронавтка Софи Адено, се възползваха от възможността да разпитат своите колеги за полета им, по време на който те стигнаха по-далече в Космоса, отколкото който и да е друг човек преди тях.

След полета около Луната - първият от 1972 г. насам, екипажът на "Артемис II" вече е по обратния път към Земята и се очаква да се приводни в събота около 3.00 ч. българско време край бреговете на Калифорния.