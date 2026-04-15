Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние

Чете се за: 03:50 мин.
Съоръженията са в цялата страна, както по основни и магистрални пътища, така и по второстепенни

516 - това е бройката на опасните мостове в страната. От тях 106 са в критично състояние, а останалите в лошо. Съоръженията са в цялата страна, както по основни и магистрални пътища, така и по второстепенни. Преминават над реки, жп релси и други артерии. Нарушена конструкция, подкопани основи и корозирали парапети са само част от проблемите. Има ли план как да се ремонтират тези съоръжения и колко ще струва?

Мостът над река Дебър е построен през 60-те години на миналия век. През него преминава пътя за Хасково и Свиленград, конструкцията на моста е компрометирана, основите са подкопани от преминаващата река Мечка, на места липсват парапети, а по пешеходната зона от двете страни зеят дупки.

Николай Митков, кмет на община Първомай: "Мостът е наистина критичен, както виждате гредите на моста са корозирали дори има скъсвания в железата, всичко е окъртено - дървени подпори, които са от 80-те години на миналия век близо 40 години подпират този мост."

Дървените подпори са поставени през 1979 г. заради преминаването на камиона, който превозвал кораба "Емона" към язовир Кърджали, малко след това плавателният съд остава в историята, като първия корабокруширал кораб на суша.

Днес мостът също е пред крушение.

Диана Янева, жител на град Първомай: "Отдолу е леш направо и отгоре хората не може да минават - просто няма друг път, по който да се иде до работа...

- БНТ: Страх ли ви е?

- Да, всяка сутрин минаваме този път и вечер също го минаваме този път."

Недялка Атанасова, жител на град Първомай: "Минавам по шосето, не по тротоара, и е опасно, защото пътят е натоварен."

По Закона за достъп до информация от Европейския център за транспортни политики са поискали данни от Пътната агенция колко точно са критичните мостове у нас.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Стресиращи са цифрите, които получихме в отговор, защото освен тези 106 моста, които са в критично състояние. Има още 410, които са в лошо състояние."

Над 350 милиона евро е прогнозната стойност за ремонт на опасните мостови съоръжения. А от Регионалното министерство признават за проблема.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Да, има опасни мостове, те даже са над 100, има списък, но не знам по каква причина, власт след власт - непрекъснато го неглижират това нещо."

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие: "Включително има такива пътни отсечки - нов основен ремонт се прави до моста, стига се до моста, прескача се и продължава ремонта нататък."

И докато за моста край Първомай се изготвя технически проект за основен ремонт, то за останалите над 500 съоръжения, никой не може да се ангажира с точни срокове за цялостен ремонт.

