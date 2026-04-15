Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Над 560 стоки с необосновано поскъпване, проверки разкриват ръст до 160% при услуги

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Комисията за защита на потребителите е установила необосновано увеличение на цените на 561 стоки у нас, сочат резултати от проверките, свързани с въвеждане на еврото. Близо 9000 проверки си извършени досега, съставени са 863 акта, което означава, че нарушенията са 10%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. При услугите драстично увеличение има на цените на обществените паркинги със 100% , а при фитнесите увеличението е в размер на близо 160%.

За последните 250 дни, откакто е въведено еврото у нас, инспекторите от Комисията за защита на потребителите са проверили над 8000 предимно хранителни продукта за необосновано увеличение на цените.

Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите: "Само за последните 45 дни, от началото на месец март, тези продукти са близо 4000, за които сме поискали обосновка за тези повишения и виждаме ясна тенденция за увеличаване броя на увеличилите цените си стоки."

Само са периода от 1 март до 14 април при доматите има ръст с 61,9%, при бялото зеле ръстът е близо 30%, при колбасите е близо 20%, белият хляб е повишил цената си със 7%.

Установени са и сериозни ценови увеличения при услугите за ежедневно потребление. 100% е увеличението на цените на обществени паркинги, а при фитнесите то е близо 160%. При транспортните услуги увеличенията достигат до 67%, а фризьорските и козметичните услуги са поскъпнали от 17 до 100%.

Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите: "Тези увеличения имат много силен реален ефект върху бюджета на домакинствата поради тяхната масова употреба и високият им дял в потребителската кошница. В заключение се обръщам към търговците – до момента ние и колегите от НАП не сме посетили вашия обект, ще го направим тъй като до края на Закона за въвеждане на еврото остава още един дълъг период."

На въпрос има ли опити, внос на плодове и зеленчуци от съседни държави да се представя за български, от НАП отговориха:

Милена Кръстанова, директор на НАП: "Имахме такъв сигнал през изминалата седмица за преопаковане на краставица, внос от Гърция, и етикетирането ѝ като българско производство, с цел продажба на по-високи цени."

Изискани са необходимите документи по случая. Резултатите от проверката ще бъдат готови в края на тази седмица. От НАП съобщиха още, че през миналата седмица за необосновано високи цени са проверени 150 търговски обекта, съставени са над 1100 акта, а общия размер на глобите надхвърля 1 милион евро.

