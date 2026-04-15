Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот

Ирина Цонева
Парламентарни Избори 2026
Един милион евро е конфискуваната до момента сума за купуване на гласове

Четири дни преди предсрочните парламентарни избори координационният център за вота излезе с последна информация за провеждането му. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че кабинетът е положил усилия всички български граждани да могат да гласува свободно, без натиск и с усещането, че държавата защитава правото им на избор.

Един милион евро е конфискуваната до момента сума за купуване на гласове- това е с 300 процента повече от последния вот през 24 година.

За три ключови промени на предстоящия вот съобщи още Андрей Гюров, свързани с това, че вече няма да има тъмни стаички, ще има QR-кодове за незрящите и държавата вече със сигурност няма да бъде над хората а до тях. Дадена бе и подробна информация за акциите през последния месец.

Главният секретар на МВР е съобщил на премиера и нова оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на вот.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Тоест не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят."

Три са най-важните мерки, предприети от служебното правителство за осигуряване честността на вота, обясни днес Андрей Гюров. Те ще бъдат запомнени от всеки, защото се случват за първи път. На първо място това е отпадането на тъмните стаички и поставянето на близо 11 000 паравани.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелване на правилното квадратче на бюлетината. Второ, направихме крачка към истинска достъпност. Разработихме приложение за хората със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор. И, трето, сигурно най-видимото, показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Резултатът е един милион конфискувани евро, като акциите на полицията продължават и в последните дни до изборите."

Резултатът е милион конфискувани евро и по високо доверие, каза още Гюров.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще."

Премиерът допълни, че от българските граждани зависи със своя глас в неделя да обезсмислят усилията на купувачите.

И заместник-вътрешният министър Иван Анчев, и от Министерството на електронното управление дадоха последна обобщена информация, като заявиха, че в следващите дни акциите срещу купувачите на гласове продължават.

Ваня Нушева, съветник на служебния премиер за изборите: "За по-голяма сигурност при съхранение на изборните книжа са осигурени пломби с номера на всички чували с бюлетините."

Иван Анчев, зам.-министър на вътрешните работи: „Броят на получените сигнали 4 дни преди изборите на днешна дата, 15 април 2026 г. е 1743. За същия период - 4 дни преди изборите през 2024 г., тези сигнали са 479, т.е. 3,6 пъти повече. Общ брой образувани наказателни производства 461 в днешния ден, срещу 100 преди 2 години. Брой задържани лица днес 288, в предходния период 56.“

Отбелязани бяха и огромните усилия на външното ни министерство и дипломатическите представителства за избор на онези секции зад граница, които ще позволят максимален брой наши сънародници да упражнят своето право на глас.

Ваня Нушева, съветник на служебния премиер за изборите: „Над 60 хиляди наши сънародници подадоха заявления за гласуване в чужбина.“

Право на глас имат и българите, които не са подали предварително заявление. 493 е общият брой на секциите които ще бъдат разкрити зад граница в 55 държави, в 130 от тях ще се гласува с машини.

