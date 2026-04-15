Визия за Унгария: Очаква се сформиране на правителство най-късно средата на месец май

Теодора Гатева
Чете се за: 01:55 мин.
Това съобщи лидерът на "Тиса" Петер Мадяр след среща с президента Тамаш Шуйок

Ударно работно начало на победителя на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр. Първо заседание на парламента в първите дни на следващия месец, правителство – най-късно до средата на месец май.

Това стана ясно след срещата на Мадяр с унгарския президент Тамаш Шуйок. Лидерът на дясноцентристката партия "Тиса" каза, че го е приканил да подаде оставка, а ако не напусне поста доброволно, оставката му ще бъде гласувана на първото заседание на новия парламент, в който "Тиса" ще има мнозинство.

По-рано, в първите си интервюта за унгарските държавни медии, Петер Мадяр каза, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде медийната реформа. Той предлага нов медиен закон и регулатор, който ще гарантира свободата на словото. Мадяр каза, че вече е говорил с повече от 20 европейски лидери.

Петер Мадяр, лидер на партия "Тиса": "Ще работим за сформиране на правителство, в първите дни или най-късно средата на май. След като посетя Варшава, следват Виена и Брюксел, където по силата на споразумението, което имаме, могат да започнат да идват европейските фондове. С председателя на Европейската комисия обсъдихме, че сроковете са много кратки, защото съдбата на милиарди форинта трябва да се реши до края на август. Не само трябва да получим зелена светлина, но трябва да започнем конкретни проекти, за които да поискаме средства."

