Руски удари в Украйна - поне 11 загинали и десетки ранени, атаката предизвика пожар в прочутата Киево-Печoрска лавра

Войната между Русия и Украйна продължава. Поне 11 души загинаха и десетки бяха ранени при масирани руски удари срещу Киев и Харков. Според украинската армия Русия е изстреляла 70 ракети и над 600 дрона. Директна въздушна атака предизвика голям пожар в прочутата Киево-Печoрска лавра.



Манастирът, освен свято място, е обект на ЮНЕСКО и редица световни лидери осъдиха нападението. Ударите в столицата оставиха 140 хиляди души без ток. Жителите на Киев отново прекараха нощта в бомбоубежища и в станции на метрото. За кратко Полша дори вдигна изтребители и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност. Украйна е във фокуса на започващата днес среща на Г-7 във френския град Евиaн. Преди да отпътува за форума, украинският президент Володимир Зеленски посети Киево-Печорската лавра и определи удара като едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Още преди началото на Г-7 дадохме да се разбере, че сме готови да се срещнем с Путин в рамките на форума. Русия отново ясно показа, че не е готова. Затова трябва да засилим натиска над Путин, докато не сложим край на тази война." Жан-Ноел Баро, министър на външните работи на Франция: "Да се бомбардира обект на световното наследство на ЮНЕСКО за нас, французите, е като да бомбардират Нотр Дам."