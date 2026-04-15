Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
ЗАПАЗЕНИ

НЗОК: Касата не участва при договарянето на цените на нерегистрирани у нас лекарства за терапии

У нас
Здравната каса не одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, съобщиха в позиция от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Позицията е в отговор на изнесените от Здравното министерство данни за проверка на седем държавни болници, купували едни и същи лекарства с драстична разлика.

Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към Касата, а механизмът за тяхното изразходване е нормативно регламентиран от здравното ведомство, пишат от НЗОК.

Фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти, допълват от институцията.

Касата изпълнява функции по администриране и разплащане на тези средства при стриктно спазване на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, наредбите на министъра на здравеопазването и специални правила, съгласувани с министъра на здравеопазването.

НЗОК заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на необходимите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването.

Оттам подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е здравното министерство, което е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК отчита изразходването на тези средства съгласно ред и формуляри, утвърдени от министерството.

НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства, допълват от Касата.

#позиция #цени на лекарствата #Министерство на здравеопазването #НЗОК #проверка

Общо 125 са случаите на морбили у нас, очакват още проби от няколко области
