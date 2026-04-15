Петер Мадяр: Ще работим за медийна реформа и по-свободни медии в Унгария

Победителят на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр даде първите си интервюта за унгарските държавни радио и телевизия. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА заяви, че приоритет на новото правителство ще бъде медийната реформа. Той предлага приемането на нов закон и създаването на регулатор, който да гарантира свободата на медиите.

В интервютата лидерът на партия ТИСА повтори, че ввременно ще спре обществените медии, за да се гарантира безпристрастно отразяване.

Мадяр планира и разговори с унгарската петролна компания MOL за сигурността на доставките на гориво. Той съобщи още, че вече е обсъдил с Урсула фон дер Лайен 27-те условия на Европейската комисия за размразяването на европейските фондове за Унгария.