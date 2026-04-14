КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец

Поскъпването на горивата покачва инфлацията у нас и за последния месец тя се увеличава почти с процент. Оценките на управляващи и синдикати. Според енергийния министър Трайчо Трайков мерките за компенсиране на високите цени на горивата действат ефективно. Вече се изплащат по 20 евро на близо 183 000 души. По данни на КНСБ само за месец малката потребителска кошница е поскъпнала с 2%. Така тя достига 61 евро за периода 2 - 6 април при цена от близо 60 евро през март. Отново зеленчуците бележат рекорд.

Горивата през последния месец повишиха инфлацията през март до над 4%, но енергийният министър коментира, че не бива да се правят опити за овладяване на цените им през освобождаване на резерви. Трайков обясни, че тези количествата трябва да се запазят като буфер в случай на физически недостиг.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Мерките, по начина, по който българското правителство ги взе, са най-функциониращите. Остават валидни. Това са таргетирани мерки с временно действие."

Нарастването на цените е най-силно при зеленчуците. Причината е, че се внасят предимно от чужбина. Най-много е скочила цената на доматите - с 29%. Скок бележат и картофите, лимоните и минералната вода.

Виолета Иванова, КНСБ: "В рамките на 10 месеца малката потребителска кошница нараства с 4,30 евро, но спрямо месец декември нараства с 3 евро. Последните 4 месеца имаме най-силно увеличение."

По-високите цени принуждават клиенти като Маргарита да пазаруват продукти основно на промоция.

Маргарита: "Дори и да нямам нужда, особено при 50% намаление, си го купувам, за да го имам, когато ми потрябва. Сега съм си купила зелена салата, защото е с 50% намалена." Костадин: "Всичките магазини са поскъпнали много, не само големите вериги. Трябваше да бъде 1:2, а стана 1:1."

От КНСБ подчертаха проблем с производството на прясно мляко у нас и високата му цена на пазара.

Любослав Костов, КНСБ: "Цената на прясното мляко за литър е 1,88 евро. Разходът за производство на българския производител за литър мляко е 0,40 евроцента. Разликата от местния производител до щанда е 4,5 пъти."

По-скъпо купуваме и чаша "Еспресо" - с над 3% повече спрямо миналия месец. А при продукти като кисело мляко и краставици цената се запазва.

Костадин: "Кафето много е поскъпнало. Там е тройно може би." Маргарита: "Краставиците са малко по-евтини и затова купувам."

Сериозен е ръстът на цените на горивата. Рекорд отбелязва дизелът. Само за 1 месец той е скочил с 36%, следван от пропан-бутанът. Бензинът А95 е поскъпнал с близо 17%.



Данните показват, че в страни като Испания, Франция, Германия, Нидерландия основни хранителни продукти са по-евтини отколкото в България.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Най-скъпото брашно е в България в момента. Най-скъпият ориз - 2,66 евро, най-скъпото прясно мляко, най-скъпите краставици. Малката кошница расте спрямо юни със 7,5%."

От КНСБ предупреждават, че ако тази тенденция продължи, има риск инфлацията да надхвърли прогнозите, а покупателната способност на домакинствата да се влоши.



