Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец

Християна Димитрова
Цената й е надхвърлила 61 евро за периода 2-6 април при 60 евро през март

повечето зеленчуци плодове продължават поскъпват борсите седмица
Поскъпването на горивата покачва инфлацията у нас и за последния месец тя се увеличава почти с процент. Оценките на управляващи и синдикати. Според енергийния министър Трайчо Трайков мерките за компенсиране на високите цени на горивата действат ефективно. Вече се изплащат по 20 евро на близо 183 000 души. По данни на КНСБ само за месец малката потребителска кошница е поскъпнала с 2%. Така тя достига 61 евро за периода 2 - 6 април при цена от близо 60 евро през март. Отново зеленчуците бележат рекорд.

Горивата през последния месец повишиха инфлацията през март до над 4%, но енергийният министър коментира, че не бива да се правят опити за овладяване на цените им през освобождаване на резерви. Трайков обясни, че тези количествата трябва да се запазят като буфер в случай на физически недостиг.

  • Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Мерките, по начина, по който българското правителство ги взе, са най-функциониращите. Остават валидни. Това са таргетирани мерки с временно действие."

Нарастването на цените е най-силно при зеленчуците. Причината е, че се внасят предимно от чужбина. Най-много е скочила цената на доматите - с 29%. Скок бележат и картофите, лимоните и минералната вода.

Виолета Иванова, КНСБ: "В рамките на 10 месеца малката потребителска кошница нараства с 4,30 евро, но спрямо месец декември нараства с 3 евро. Последните 4 месеца имаме най-силно увеличение."

По-високите цени принуждават клиенти като Маргарита да пазаруват продукти основно на промоция.

Маргарита: "Дори и да нямам нужда, особено при 50% намаление, си го купувам, за да го имам, когато ми потрябва. Сега съм си купила зелена салата, защото е с 50% намалена."

Костадин: "Всичките магазини са поскъпнали много, не само големите вериги. Трябваше да бъде 1:2, а стана 1:1."

От КНСБ подчертаха проблем с производството на прясно мляко у нас и високата му цена на пазара.

Любослав Костов, КНСБ: "Цената на прясното мляко за литър е 1,88 евро. Разходът за производство на българския производител за литър мляко е 0,40 евроцента. Разликата от местния производител до щанда е 4,5 пъти."

По-скъпо купуваме и чаша "Еспресо" - с над 3% повече спрямо миналия месец. А при продукти като кисело мляко и краставици цената се запазва.

Костадин: "Кафето много е поскъпнало. Там е тройно може би."

Маргарита: "Краставиците са малко по-евтини и затова купувам."

Сериозен е ръстът на цените на горивата. Рекорд отбелязва дизелът. Само за 1 месец той е скочил с 36%, следван от пропан-бутанът. Бензинът А95 е поскъпнал с близо 17%.

Данните показват, че в страни като Испания, Франция, Германия, Нидерландия основни хранителни продукти са по-евтини отколкото в България.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Най-скъпото брашно е в България в момента. Най-скъпият ориз - 2,66 евро, най-скъпото прясно мляко, най-скъпите краставици. Малката кошница расте спрямо юни със 7,5%."

От КНСБ предупреждават, че ако тази тенденция продължи, има риск инфлацията да надхвърли прогнозите, а покупателната способност на домакинствата да се влоши.

ТОП 24

ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
1
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
НА ЖИВО: Четвъртият мач от плейофите между ЦПВК и Левски
2
НА ЖИВО: Четвъртият мач от плейофите между ЦПВК и Левски
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
3
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
4
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
5
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
6
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Икономика

След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето
Чете се за: 01:32 мин.
Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса? Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?
Чете се за: 02:42 мин.
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Чете се за: 01:22 мин.
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
