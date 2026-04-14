Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март

Прогнозите са инфлационният скок в северната ни съседка да продължи

Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март
Годишният темп на инфлация в Румъния е достигнал 9,9 процента през март, отчитат от Националния статистически институт на страната. Това е осмият пореден месец, в който този показател е близо до двуцифрения праг, отбелязват местните медии.

При хранителните продукти най-голямо увеличение е при кафето, яйцата и пресните плодове. Що се отнася до нехранителните услуги, най-много е поскъпнал токът – с над 57 процента в сравнение с миналата година.

Икономистите в страната посочват като ключови фактори за месечния ръст на инфлацията войната в Иран, но и политическата нестабилност в страната заради евентуалното излизане на Социалдемократическата партия от управлението.

Прогнозите са, че инфлационният скок в Румъния ще продължи.

„Ще усетим тази инфлация повече от други страни, защото имаме много големи структурни проблеми, свързани с бюджетния дефицит. Бюджетният дефицит означава парична експанзия, означава повече пари, които държавата взема назаем от различни източници, а когато има повече пари и производството на стоки и услуги е проблематично, се появява инфлация. Има повече пари, но по-малко румънски стоки и услуги. Парадоксът е, че вносните стоки са по-евтини и това е поради простия факт, че имаме фиксиран валутен курс, донякъде нетипично, защото когато имаме инфлация, валутният курс трябва да се увеличи, леята трябва да се обезцени, а не да се укрепи, и това прави много вносни стоки по-евтини на рафтовете в сравнение с местните стоки. Така че това е и един вид удар, нанесен на вътрешното производство чрез обменния курс“, обяснява икономистът Кристиан Паун в интервю за Диджи24."

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
4
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
5
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
6
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Балкани

Стрелба в училище в Турция: 16 души са ранени, стрелецът се е самоубил
Стрелба в училище в Турция: 16 души са ранени, стрелецът се е самоубил
Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“ Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“
Чете се за: 02:00 мин.
Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград
Чете се за: 01:27 мин.
Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце
Чете се за: 02:32 мин.
Земетресение с магнитуд от 4,7 край Анталия Земетресение с магнитуд от 4,7 край Анталия
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
