Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март

Годишният темп на инфлация в Румъния е достигнал 9,9 процента през март, отчитат от Националния статистически институт на страната. Това е осмият пореден месец, в който този показател е близо до двуцифрения праг, отбелязват местните медии.
При хранителните продукти най-голямо увеличение е при кафето, яйцата и пресните плодове. Що се отнася до нехранителните услуги, най-много е поскъпнал токът – с над 57 процента в сравнение с миналата година.
Икономистите в страната посочват като ключови фактори за месечния ръст на инфлацията войната в Иран, но и политическата нестабилност в страната заради евентуалното излизане на Социалдемократическата партия от управлението.
Прогнозите са, че инфлационният скок в Румъния ще продължи.
„Ще усетим тази инфлация повече от други страни, защото имаме много големи структурни проблеми, свързани с бюджетния дефицит. Бюджетният дефицит означава парична експанзия, означава повече пари, които държавата взема назаем от различни източници, а когато има повече пари и производството на стоки и услуги е проблематично, се появява инфлация. Има повече пари, но по-малко румънски стоки и услуги. Парадоксът е, че вносните стоки са по-евтини и това е поради простия факт, че имаме фиксиран валутен курс, донякъде нетипично, защото когато имаме инфлация, валутният курс трябва да се увеличи, леята трябва да се обезцени, а не да се укрепи, и това прави много вносни стоки по-евтини на рафтовете в сравнение с местните стоки. Така че това е и един вид удар, нанесен на вътрешното производство чрез обменния курс“, обяснява икономистът Кристиан Паун в интервю за Диджи24."