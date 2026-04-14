Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март

Годишният темп на инфлация в Румъния е достигнал 9,9 процента през март, отчитат от Националния статистически институт на страната. Това е осмият пореден месец, в който този показател е близо до двуцифрения праг, отбелязват местните медии.

При хранителните продукти най-голямо увеличение е при кафето, яйцата и пресните плодове. Що се отнася до нехранителните услуги, най-много е поскъпнал токът – с над 57 процента в сравнение с миналата година.

Икономистите в страната посочват като ключови фактори за месечния ръст на инфлацията войната в Иран, но и политическата нестабилност в страната заради евентуалното излизане на Социалдемократическата партия от управлението.

Прогнозите са, че инфлационният скок в Румъния ще продължи.