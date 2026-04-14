От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака

Пътувах от България за Украйна, за да видя родителите си в Одеска област – регион с голяма българска общност. Това трябваше да бъде обикновено семейно завръщане за празниците, но на 14 април, малко след 3.00 часа през нощта, преминаването на границата се превърна в изпитание.

Пътувахме с малък бус, общо девет души. Веднага след навлизането на украинска територия завиха сирени за въздушна тревога. По пътя към Измаил в далечината започнаха да се виждат светлинни проблясъци, последвани от глухи взривове.

Срещата с дроновете

Събитията се развиха светкавично. В един момент дроновете прелетяха изключително ниско – буквално на няколко метра над нас. Отворихме прозорците на буса и чухме ясно специфичното им бръмчене, което изпълваше въздуха съвсем близо до нас.

Шофьорът реагира веднага, спря и всички слязохме, за да потърсим прикритие в полето край пътя. В пълния мрак, сред непознати хора, напрежението беше осезаемо. Не смеехме да включим телефоните си, за да не привлечем внимание със светлината им. Малко по-късно тишината беше разцепена от стрелба и работата на противовъздушната отбрана.

Последиците в Измаилски район

След около час и половина тревогата беше отменена. Когато влязохме в Измаил, картината беше тежка – виждаха се пожари и работещи екипи на пожарната. На сутринта мащабите на атаката станаха още по-видими.

По официални данни на местните власти техническа станция в Измаилски район е напълно разрушена, а пожарът е изпепелил два пътнически автобуса и седем леки автомобила. Повредена е дори линейка, а шест частни къщи са с унищожени покриви в резултат на паднали отломки и ударната вълна.

Работата на огнеборците е била изключително трудна, тъй като се е налагало многократно да прекъсват гасенето и да влизат в укрития заради повторните сигнали за опасност. Въпреки постоянната заплаха, всички огнища в крайна сметка бяха потушени.

Тази нощ остави болезненото усещане за тънката граница, която се преминава за секунди между спокойния път към дома и суровата реалност на войната.

