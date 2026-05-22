Ускоряват процесите по Икономическа зона „Доброславци“, въвежда се модел за публично-частно партньорство

Икономическа зона „Доброславци“ е събирателен образ на приоритетите на правителството в сферата на икономическото развитие. Зоната позволява взаимодействие с български иновативни компании и дава мощна подкрепа за българската индустрия в сфери с висока добавена стойност. Ще бъде създаден модел за публично-частно партньорство за изграждане на модерна довеждаща и вътрешна инфраструктура. Ще стимулира взаимодействието между бизнеса, държавата и образованието.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след проведената среща в министерството в петък за ускоряване действията по Икономическа зона „Доброславци“.

По думите на Пулев зона „Доброславци“ беше създадена буквално за два месеца по време на служебното правителство преди повече от три години. Тогава се създаде и координационно звено с представители от всички министерства, Столичната община, свързани ведомства и др. Това звено сега вече продължава като постоянно. Това се реализира като част от мащабната административна реформа, вече депозирана в парламента за обсъждане и финализиране, поясни той.

Установяваме, че след доброто темпо, което преди повече от три години заложихме, не е имало никакви резултати по осъществяването на Икономическата зона „Доброславци“. Сега ще наваксаме изоставането. Ще компенсираме тези дефицити и сме готови да го направим. Работната група е възобновена, всички заинтересовани страни ще работят в бързо темпо, за да отворим Зоната и да подкрепим българските технологични шампиони и регионални лидери, посочи Пулев, пояснявайки, че профилът на Зоната са високотехнологичните индустрии, включително космически технологии, отбрана и иновации.

Поемаме ангажимент към българските иновативни компании държавата да им предоставя ускорено и качествено административно обслужване, беше категоричен той по време на разговора си с Райчо Райчев, създател на компанията „Ендуросат“ – лидер в сектора на космическите технологии.

Заместник-министърът на икономиката, инвестиции и индустрията Красимир Якимов заяви пред членовете на работната група по-рано, че ще следи ежедневно дейностите по ускоряване отварянето на Зоната и нареди още във вторник да получи работните задачи на отговорните институции и сроковете за изпълнение. По думите му ще се работи в ускорен порядък, а представените в групата ведомства имат само няколко седмици да приключат всички координационни действия помежду си.