КЗП и НАП: Какво показаха проверките за необосновано увеличение на цените

Представителите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите изнесоха данни от проверките за необосновано увеличение на цените на съвместна пресконференция в сградата на Централното управление на НАП.

За значително увеличение в продажбите на горива през март 2026 г., съобщиха от Националната агенция за приходите. Най-голям ръст е отчетен при дизела.

Според НАП цените са се повишили осезаемо след началото на конфликта в Близкия изток. Бензинът А95 е достигнал 1,48 евро за литър (+19,9%), а дизелът – 1,77 евро (+38,8% спрямо края на февруари). От Агенцията съобщиха и за значителен ръст в приходите от ДДС от горива – 86,8 млн. евро за март, което е с близо 24% повече на годишна база.

Извършени са над 820 проверки в страната, като при 475 търговци е установено увеличение на търговските маржове и са изискани допълнителни документи и обосновки.

От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че са извършени близо 8800 проверки и са съставени 863 акта за нарушения. Чрез платформата „Кой колко струва“ са анализирани над 220 милиона ценови позиции, като при около 10% са установени необосновани увеличения.

КЗП съобщи и за значителни увеличения на цените при редица услуги и стоки в страната. Според данните на комисията най-сериозни ръстове са отчетени при обществени паркинги (до 100%), фитнес услуги (до 160%), транспорт (до 67%), както и фризьорски и козметични услуги (между 17% и 100%).

При хранителните продукти също се наблюдава поскъпване – домати с близо 62%, зеле с около 30%, колбаси с 20%, сирене с над 20%, както и ръст при хляб, яйца и млечни продукти.