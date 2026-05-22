Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов коментира орязването на правомощията му пред "Говори сега"

Особеният търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов коментира орязването на правомощията му за предаването "Говори сега", след като комисията по бюджет прие на първо четене промени в Закона за дейностите с нефт и нефтени продукти.
Румен Спецов, особен търговски управител на "Лукойл": "Аз трябва да давам отчет пред парламентарната комисия по икономическо развитие, където пред широк кръг депутати, всъщност членовете на комисията, отговарям на техни въпроси и ги запознавам със състоянието. Всъщност с новите промени, ако законът бъде приет, вече такъв отчет ще се дава само пред министъра на икономиката. А иначе другата промяна е свързана с продажбата на акции на собственост. Нека да уверим зрителите, че и към този момент такива действия не са предприемани, а и да бяха предприемани, те щяха пак да бъдат с одобрение. Ние направихме всичко възможно да удържим и за наша сметка галопиращия скок на нефта и максимално или абсолютно на минималната стойност, която да покрива собствените ни разходи. Чистата търговска дейност преработка на нефт, продажба на горива да бъде печеливша."