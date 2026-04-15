Помощта за скъпите горива: Сумата от 20 евро вече е по сметките на хората, които отговорят на условията

Компенсациите заради скъпите горива от 20 евро вече са по сметките на хората, които отговорят на условията. Защо обаче други не са получили мярката?

Част от хората вече са получили средствата по сметките си, а изплащането продължава поетапно. Хората, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не подаваха заявления – данните им бяха изпратени служебно към НАП за проверка дали отговарят на условията.

Право на компенсацията имат хора с ниски доходи, които притежават автомобил или го изплащат на лизинг. За да получат помощта от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652,41 евро. Очакванията са мярката да облекчи поне частично бюджета на домакинствата на фона на увеличените разходи за транспорт.

Борис Вълкадинов, шофьор: “Социалните обичайно превеждат към средата на месеца и аз съответно получавам от тях като инвалидизиран и съответно ги получих за всеобща изненада. 2000км на месец-доста са, 150 литра да кажем. Те ми компенсират 40. Грубо една трета. Не мисля, че мерките на държавата са много адекватни, но в крайна сметка нещо е направено.”



Иван Стоев, шофьор: “Подигравка! На тези цени е гавра с хората. Ходих при социалните, но нищо не получих. Иначе имам ТЕЛК и получавам помощ 22 евро.” Петя Кръстева, зам.-директор на “Социално подпомагане” – Бургас: “Лицата, които не са били подпомагани през месеците януари и февруари тази година и които отговарят на условията и критериите по програмата, могат да подадат заявление по образец в съответната дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес.”

Хората, които са подали заявления за подпомагане през март ще получат съответната помощ най-късно до 25 април тази година.

