Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Байерн срещу Реал: сблъсък на титани за милиарди и слава

Мариан Николов от Мариан Николов
Спорт
Двата най-стабилни финансово клуба в Европа излизат в решителен четвъртфинален дуел в Шампионската лига

Байерн срещу Реал: сблъсък на титани за милиарди и слава
Сблъсъкът между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид от четвъртфиналите в Шампионската лига отново излиза извън рамките на обикновения футболен двубой. Това е среща между два от най-мощните клубове в света – както на терена, така и във финансово отношение.

Според последните анализи на УЕФА, Реал Мадрид за втора поредна година преминава границата от 1 милиард евро оперативни приходи, докато Байерн също бележи рекордни стойности и затвърждава мястото си сред финансовия елит на Европа. За разлика от много други водещи клубове, двата гранда продължават да разчитат на устойчив модел на развитие, без силна зависимост от външни инвеститори.

Интересен контраст се наблюдава и при приходите от мачове. Въпреки че "Алианц Арена“ почти винаги е разпродадена, Реал генерира по-високи постъпления от домакинствата си благодарение на модерни бизнес стратегии и динамично ценообразуване на билетите.

На фона на доминацията на английските клубове при телевизионните права, именно Байерн и Реал остават единствените отбори извън Висшата лига, които се конкурират успешно в тази категория. Това допълнително подчертава тяхната глобална тежест.

На терена обаче предстои всичко да се реши. Германският шампион има аванс от 2:1 след първия мач на "Сантяго Бернабеу“, но Реал Мадрид остава отборът, който най-добре познава изкуството на европейските обрати. За "белите“ това е последният шанс за трофей през сезона, докато Байерн влиза в срещата в отлична форма.

Футболът и бизнесът рядко се преплитат толкова ярко, колкото в този двубой. А залогът е не само място на полуфиналите, но и още една крачка към утвърждаване на доминацията – както на терена, така и извън него.

Байерн Мюнхен приема Реал Мадрид в битката на титаните в Шампионска лига
В другия мач от вечерта Арсенал посреща Спортинг Лисабон.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен #ФК Реал Мадрид

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Жоан Лапорта скочи срещу съдиите след отпадането на Барселона
