Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен европейски партньор

Първото посещение в чужбина на премиера Румен Радев ще бъде в Берлин. Той има покани за визити и във Франция, Италия и в европейските институции. Това заяви в Брюксел външният министър Велислава Петрова, която за първи път участва в Съвет на външните министри на страните-членки на Европейския съюз. Според нея посланието на първите визити на Радев зад граница е, че България ще бъде активен европейски партньор.

България ще работи за единството на ЕС, ще бъде постоянен и активен партньор и ще търси своето място, вместо да следва политики.

Велислава Петрова - министър на външните работи на България: “Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, каквато е Германия, можем да имаме активна политика и в крайна сметка в случая това е въпрос на поканите, които са се появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност, той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, а след това и от председателя на Европейския съвет Коща. В крайна сметка се опитваме да намерим начин, в който всички тези възможности за бъдещи негови изяви да бъдат организирани. Не мисля, че толкова важно коя е първата държава - посланието е ясно, че България ще бъде активен европейски партньор”.

Не се очаква промяна в позицията за Република Северна Македония. Петрова е потвърдила това в разговор с колегата си от Скопие.

Велислава Петрова - министър на външните работи на България: "България има ясно изградена позиция, която от 2022 година вече не е двустранен въпрос, а е въпрос на дискусия между ЕС и държава-кандидат. И днес беше препотвърдена тази позиция. Аз се радвам, че това е една от позициите, за която имаме много широк политически консенсус в България и това е нещо, което казах и на нашите северномакедонски партньори. Очакваме да видим от тяхна страна действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път”.

Външните министри от ЕС одобриха санкции срещу израелски заселници на Западия бряг, които извършват налисие. Досега Унгария блокираше налагането на санкции.

Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи: "Видяхме вълна от насилие от страна на заселниците на Западния бряг. Днес постигнахме политическо споразумение за санкциониране на израелските екстремистки заселници и организации. Това върви ръка за ръка с нови санкции срещу водещи фигури на "Хамас". Това означава, че излизаме от политическата безизходица, която съществуваше дълго време. Насилието и екстремизмът носят последствия.“

Министрите одобриха и санкции срещу руски лица и организации, виновни за депортирането и насилствено преместване на украински деца. Те отхвърлиха идеята на руския президент Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да бъде посредник в евентуални преговори между ЕС и Русия.