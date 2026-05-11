Преговори Зеленски-Путин: Възможен ли е пробив и защо Москва иска да проговаря сега?

Ще седнат ли президентите на Украйна и Русия на една маса? „Отдавна сме готови“ — това заяви Володимир Зеленски, след като Владимир Путин обяви, че „краят на войната е близо“.

Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, руският президент посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като потенциален медиатор.

Няколко изказвания на руския държавен глава подсказват за промяна в курса на Кремъл. Пред журналисти Путин допусна, че среща със Зеленски е възможна — не само в Москва, но и в трета страна, стига тя да бъде свързана с подписването на договор за дългосрочен мир.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Путин най-накрая каза, че е готов за срещи — малко го натиснахме, но ние отдавна сме готови за такива разговори. Сега трябва да намерим точния формат. Тази война трябва да свърши, а сигурността трябва да бъде надеждно гарантирана.“

Путин заяви, че би предпочел Герхард Шрьодер за медиатор в преговорите. Това предизвика нееднозначни реакции — не само заради близостта на Шрьодер с Москва, но и заради дейността му. Той беше част от големи руски енергийни проекти, включително газопровода "Северен поток", както и член на борда на директорите на "Роснефт". Освен това никога публично не е осъдил войната в Украйна.

Германският министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че Шрьодер не би могъл да бъде „честен и неутрален“ посредник. А министърът на отбраната Борис Писториус, който е на посещение в Киев, не изключи вариант думите на Путин да са пореден опит за протакане.

Борис Писториус, министър на отбраната на Германия: „Винаги има опасения — и се надявам да греша — че това може да е поредната измама. Мисля, че с този подход Путин се опитва да отвлече вниманието от собствената си слабост.“

От посестримата на Християндемократически съюз — Християнсоциален съюз — също реагираха на темата.

Маркус Зьодер, премиер на Бавария: „Впечатлението ми е, че в момента Русия е по-слаба, отколкото си мислим. Затова трябва да използваме тази възможност и да инициираме разговор. Дали Герхард Шрьодер е подходящият човек за това — ще решават други.“ Андрий, жител на Валки, Харковска област: „Мирът с тях е невъзможен. Това може би ще стане след 100 години, но не и сега. Това поколение не вярва нито на Путин, нито на руснаците.“

Така реагират и обикновените украинци на думите на Москва за готовност за преговори.

Часове преди края на поредното примирие, за което Украйна и Русия взаимно се обвиняват, че са нарушили, бъдещето на евентуални преговори остава неясно. Според американски медии те са „мъртви“. Вашингтон вече не изглежда като безусловно надежден партньор за Киев.

През последните месеци Украйна върви към своеобразна еманципация — страната вече произвежда голяма част от необходимото ѝ оръжие. В момента Съединени американски щати са най-полезни в сферата на разузнаването, но Киев намира все по-надеждни европейски алтернативи.

Анализатори обаче предупреждават, че Украйна не може напълно да се лиши от подкрепата на Вашингтон.

Путин се опитва да убеди Доналд Тръмп в „неизбежната победа“ на Русия, пише "Ню Йорк Таймс". За целта Донбас трябва да бъде овладян. - ако се съди по напредъка на руската армия от последните месеци, за това ще са необходими 30 години... Едва ли Тръмп е склонен да чака толкова, а за Украйна отстъпването от Донбас е червена линия, която страната многократно е заявила, че няма да прекрачи.