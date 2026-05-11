Четири отличия за България на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Четири медала – два златни и два сребърни – така завърши българското участие на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

18-годишният Давид Иванов донесе първото злато за България след като триумфира на кон с гривни. Неговия брат Иван Иванов също се качи на подиума със сребро на успоредка. Даниел Трифонов спечели злато на висилка и сребро на прескок.

Силно участие записа и Димитър Димитров, който завърши пети на земя след завръщане от контузия, а при жените Никол Стоименова игра финал на греда въпреки травма.