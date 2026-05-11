Роботи вече помагат за разтоварването на багажа от самолетите в Токио

На летище Ханеда в Токио започва нова ера в наземното обслужване – багажните работници скоро ще бъдат подпомагани от роботи.
Японската авиокомпания започва двугодишен тест, в който хуманоидни роботи ще поемат част от задачите на персонала, включително обработка на багажа на пътниците и почистване на самолетните кабини.
Това се случва на фона на сериозен недостиг на работна ръка в Япония, застаряващото население и все по-голямото натоварване от увеличения туристически поток. Само през февруари страната е посрещнала 3,46 милиона туристи – рекорд, който допълнително натиска авиосектора.
С новия проект японската авиация тества как технологиите могат да облекчат човешкия труд и да поддържат високия ритъм на обслужване на пътниците.