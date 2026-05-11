От "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за съдебната власт

Пленумът на ВСС, а не прокурорската и съдийската колегия да избере нови временни главен прокурор и шеф на ВАС. Това предвиждат промени в Закона за съдебната власт, внесени от "Прогресивна България".

В тях е записано, че това ще се случи в едномесечен срок след влизането на промените в сила.

В едномесечен срок ВСС трябва и да организира избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.

За членове на ВСС няма да могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници.