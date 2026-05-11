БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Любослав Пенев: Мачът на надеждата не е за резултат - той е за живот

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Български футбол
Запази

Легендата на българския футбол отправи емоционален призив за участие в благотворителния „Мач на надеждата“ на Стилиян Петров в Бургас

любослав пенев мача надеждата резултат живот
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият национал и треньор на България Любослав Пенев отправи силно емоционално послание в социалните мрежи по повод предстоящия благотворителен „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас.

Събитието се организира от фондацията на Стилиян Петров и има за цел да подкрепи хората, борещи се с онкологични заболявания, като част от събраните средства ще бъдат насочени и към лечението на самия Пенев.

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов“, написа той, като подчерта значението на инициативата не само за себе си, но и за всички, които преминават през подобни изпитания.

Легендарният нападател благодари за подкрепата и отправи директен апел към футболната общност.

"Обръщам се към всички футболисти – активни и ветерани: бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.“

Пенев акцентира и върху силата на играта да обединява хората, но и да носи много по-дълбок смисъл извън резултатите.

"Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда“, допълва той.

В края на посланието си той ясно подчерта значението на събитието.

"Понякога най-важните победи не се измерват с резултат. Този мач не е за резултат. Той е за живот.“

Благотворителният двубой ще се играе на 6 юни от 17:00 часа в Бургас, като организаторите призовават феновете да се включат активно – както с присъствие на стадиона, така и чрез подкрепа на каузата.

#"Мач на надеждата" 2026 #Любослав Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
1
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
2
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
3
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
4
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
5
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров
6
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Футбол

Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Левски ще бъде непоставен в първия предварителен кръг на Шампионската лига Левски ще бъде непоставен в първия предварителен кръг на Шампионската лига
Чете се за: 02:17 мин.
Барселона спечели титлата след успех над големия си съперник Реал Барселона спечели титлата след успех над големия си съперник Реал
Чете се за: 01:47 мин.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 4 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 4
Чете се за: 00:35 мин.
Радослав Кирилов: Успяхме да направим нещо велико Радослав Кирилов: Успяхме да направим нещо велико
Чете се за: 00:47 мин.
Дарко Тасевски: Най-много се радвам за феновете Дарко Тасевски: Най-много се радвам за феновете
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Един загинал и петима ранени при тежка катастрофа край София
Един загинал и петима ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тодор Джиков, "Прогресивна България": Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70–80% Тодор Джиков, "Прогресивна България": Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70–80%
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Мерките за овладяване на цените: Бюджетната комисия в НС разглежда двата законопроекта на „Прогресивна България“ Мерките за овладяване на цените: Бюджетната комисия в НС разглежда двата законопроекта на „Прогресивна България“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Политическа криза: Ще подаде ли оставка британският премиер?
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Промени в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Семейство в Мъглиж остана без дом след пожар, причинен от мълния
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ