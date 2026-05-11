ЕС приема санкции за отвлечените украински деца

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Войната има много лица, но кражбата на деца е едно от най-ужасяващите, заяви европейският комисар Марта Кос

В Брюксел днес заседават министрите на външните работи на Европейския съюз. Очакват се важни решения, свързани с войната в Украйна – включително европейското представителство при евентуални преговори и налагането на санкции срещу виновните за отвличането на украински деца в Русия. България е представена от новия външен министър Велислава Петрова-Чамова.

Външните министри на ЕС вече решиха да наложат санкции на 16 души и 7 организации, свързани с отвличането или насилственото асимилиране на украински деца. От началото на войната в Украйна над 20 хиляди украински деца са били насилствено асимилирани, осиновени или подложени на индоктринация от руските власти. Именно срещу организации и личности, отговорни за това, са насочени днешните санкции.

По-късно днес ще се проведе и международна конференция, на която ще бъде обсъдено какво може да направи международната общност, за да помогне на тези деца.

Другата важна тема в Брюксел е дали Европейският съюз трябва да преговаря с Русия и кой да представлява ЕС. Владимир Путин предложи това да бъде бившият германски канцлер Герхард Шрьодер – идея, която не се приема със задоволство в Брюксел. Шрьодер е близък до Путин и работи за руски газови компании. Затова външните министри отхвърлиха тази идея и коментираха, че ЕС първо трябва да изготви обща позиция какво точно иска да преговаря с Москва, преди да започнат подобни преговори.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: „Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било много разумно. И второ, мисля, че Герхард Шрьодер е лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек... Той ще седи и от двете страни на масата.“

Марта Кос, европейски комисар по разширяването: „Войната има наистина много лица. Но кражбата на украински деца е едно от най-ужасяващите. Трябва да спрем това и Русия да си плати.“

ЕС обсъжда и кризата в Близкия изток и отношенията с Израел. продължават и в този момент. Кая Калас заяви преди началото на срещата, че очаква държавите членки на ЕС да постигнат съгласие дали да бъдат санкционирани някои от израелските заселници, които упражняват насилие на Западния бряг.

Припомняме, че държавите от ЕС имат сериозни разногласия по отношение на действията спрямо Израел и израелските заселници на Западния бряг. Досега Унгария блокираше подобно решение, но в Будапеща вече има ново правителство и част от останалите държави се надяват такова решение все пак да бъде взето.

#Марта Кос #Кая Калас #украински деца #Русия #Близък изток #ЕС

