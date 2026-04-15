Байерн Мюнхен приема Реал Мадрид в битката на титаните в Шампионска лига

Байерн Мюнхен приема Реал Мадрид в реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига. Предимството очевидно е на страната на немския колос, който спечели в Мадрид с 2:1.

Този турнир обаче е на Реал, който никога не се отказва да гони трофея, което се видя и в предния кръг срещу Манчестър Сити. Със сигурност Реал ще играе много офанзивно и на ръба на риска, докато баварците ще разчитат на контрол върху топката и контраатаки. Така сблъсъкът на два от титаните в световния футбол ще бъде борба между атаката на Реал в лицето на Килиан Мбапе и Винисиус срещу стабилността и желязната дисциплина на Байерн.

В другия реванш Арсенал приема Спортинг Лисабон с аванс от 1:0 от първата среща. Преднината е минимална, но много ценна.

Тимът от Лондон обаче е под сериозно напрежение заради загубата в последния кръг на Висшата лига. Битката за титлата на Острова става жестока и Микел Артета ще трябва да търси баланс между двата турнира. Все пак, големите шансове срещу португалците са факт заради стабилната игра и умението да се печелят завързани мачове. От своя страна Спортинг е опасен в атака, но пропуска сериозни възможности за гол.