Германска ефективност в Мадрид: Килиан Мбапе остави Реал Мадрид в играта, но Байерн Мюнхен превзе "Бернабеу"

Байерн Мюнхен постигна ценна победа с 2:1 като гост на Реал Мадрид в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига и ще има предимство преди реванша на "Алианц Арена“ следващата седмица.

"Баварците" можеха да открие резултата още в първата минута на срещата. След неубедително изчистване на защитата на "белите“, Йозуа Кимих подаде към Конрад Лаймер на границата на наказателното поле, но ударът на австриеца премина над вратата.

Най-чистото положение за гостите дойде в 9-ата минута. След поредното центриране в наказателното поле Хари Кейн свали топката към Дайо Упамекано, който от непосредствена близост не успя да нанесе точен удар, а бранител на "белите“ изчисти от голлинията.

Постепенно Реал Мадрид вдигна оборотите. В 13-ата минута Хьойсен се опита да раздвижи играта с индивидуален пробив, а малко по-късно домакините започнаха да упражняват натиск.

В 16-ата минута Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе в наказателното поле, но Мануел Нойер излезе навреме и спаси удара му от малък ъгъл. Две минути след това германският вратар отново бе на висота, този път след опасен диагонален изстрел на Винисиус Жуниор.

В 28-ата минута Байерн отново стигна до отлична възможност. Грешка в отбраната на Реал позволи на Серж Гнабри да се озове на чиста позиция в наказателното поле, но Андрий Лунин показа отличен рефлекс и спаси удара му.

В 29-ата минута последва нов шанс за „белите“. Килиан Мбапе се измъкна зад защитата на гостите и стреля от малък ъгъл, но Нойер отново демонстрира класа и успя да избие удара му.

Байерн откри резултата в 40-ата минута след бърза комбинация в атака. Серж Гнабри и Хари Кейн разиграха добре, а след това германецът изведе Луис Диас зад защитата. Колумбиецът нахлу в наказателното поле и с точен удар по земя не остави шанс на Лунин.

Байерн Мюнхен удвои преднината си само секунди след началото на второто полувреме. Гостите организираха бърза атака, при която Майкъл Олисе подаде по земя към Хари Кейн на границата на наказателното поле, а английският нападател с прецизен удар в долния десен ъгъл не остави шанс за реакция.

В 56-ата минута Олисе отново проби отдясно и стреля, но Лунин се намеси сигурно. Само минута по-късно Кейн беше близо до трети гол, но ударът му бе блокиран от Валверде, а след последвалия корнер Упамекано не намери целта с глава.

Най-чистото положение за домакините дойде в 61-ата минута, когато грешка на Упамекано позволи на Винисиус да излезе сам срещу Нойер, но бразилецът не успя да реализира от малък ъгъл.

Малко по-късно германският страж отново демонстрира класата си, спасявайки удар на Мбапе, а при последвалия корнер Милитао стреля с глава, но неточно. Байерн също погледна към трети гол, като Диас беше близо до попадение, но ударът му бе блокиран.

Натискът на "белите“ обаче даде резултат в 71-ата минута. Трент Александър-Арнолд проби по десния фланг и подаде остро по земя към далечната греда, където Килиан Мбапе засече. Нойер докосна топката и я отклони в гредата, но тя все пак премина голлинията и Реал се върна в мача.

В 83-ата минута Винисиус отправи мощен удар от малък ъгъл, но Мануел Нойер отново бе безупречен и изби в корнер. Малко след това германският страж се намеси решително и при изстрел на Едер Милитао, който улови сигурно.

Байерн също бе близо до трето попадение. В 89-ата минута Джамал Мусиала се озова на добра позиция в наказателното поле, но не успя да насочи точно топката и я изпрати в аут.

В ответната атака Килиан Мбапе бе на крачка от изравняването. Французинът стреля мощно от дистанция, но топката профуча на сантиметри от гредата, оставяйки Нойер безпомощен, но и резултата непроменен.

Така баварците ще посрещнат реванша с гол аванс и сериозни шансове за класиране на полуфиналите, докато Реал Мадрид ще трябва да търси обрат в Мюнхен.