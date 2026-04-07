Дуел на титаните открива четвъртфиналите в Шампионската лига

Два мача дават старт на четвъртфиналите в Шампионска лига, а единият от тях спокойно може да бъде определен като сблъсък на титаните. Реал Мадрид ще бъде домакин на Байерн Мюнхен в първия мач. Срещата на „Сантиаго Бернабеу“ ще стартира от 22:00 часа българско време.

Испанците вкараха осем гола в последните си четири мача от най-комерсиалния турнир. Те донесоха на „лос бланкос“ четири победи. В два от двубоите "кралете" не допуснаха попадение във вратата си. Прави впечатление, че Реал стабилизира играта си в дефанзивен план. Това помага на тима от Мадрид да върви нагоре и през този сезон в любимия си турнир, в който е рекордьор по спечелени трофеи.

Винисиус Жуниор е в оптимална форма и се разписа по два пъти за победите над Манчестър Сити на "Етихад" и Атлетико Мадрид в Ла Лига. На бразилеца му бе дадена почивка във визитата на Майорка и той игра само в последните 30 минути. Липсата му в атака през по-голямото време от двубоя се усети и Реал записа изненадваща загуба.

Байерн Мюнхен демонстрира тотална хегемония в Бундеслигата. Баварците са с девет точки аванс пред Борусия Дортмунд на върха на таблицата, постигайки забележителна победа през уикенда. Те изоставаха с 0:2 чак до 81-та минута срещу Фрайбург, но 2 гола на Том Бишоф донесоха на Байерн изравняване в добавеното време, преди Ленарт Карл да донесе трите точки с гол в 99-та минута.

И всичко това беше постигнато от отбор на мюнхенци, който беше на терена със състав, далечен от обичайните титуляри.

Добрата новина за баварците е, че голмайсторът на тима Хари Кейн, който се контузи по време на лагера на националния тим на Англия и пропусна срещата с Фрайбург за първенство, участва в тренировката в понеделник.

В друг мач, който ще стартира по същото време, Спортинг Лисабон ще приеме Арсенал от Топ 8. Сезонът за англичаните претърпя два неприятни удара в изминалите две срещи. Сега ще е интересно дали хората на Микел Артета ще могат да реагират при визитата на португалците.

Победата с 5:0 на този стадион в реванша срещу Бодьо/Глимт, с който беше изковано продължаването към тази фаза, би трябвало да е дало на "лъвовете" огромно самочувствие и за този дуел.

Арсенал не е никак непобедим, като гостите имат и няколко ключови липси в състава, които може да се отразят.