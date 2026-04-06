Хари Кейн до последно под въпрос за сблъсъка с Реал Мадрид

Хари Кейн поднови тренировки с Байерн Мюнхен и има реални шансове да бъде на линия за гостуването на Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионска лига. Окончателното решение за участието му обаче ще бъде взето непосредствено преди мача.

Старши треньорът Венсан Компани изрази оптимизъм след заниманието, подчертавайки, че английският нападател е тренирал на високо ниво и не е загубил игровия си ритъм. Наставникът допълни, че тимът е добре подготвен за предстоящия сблъсък и е анализирал представянето на мадридчани срещу Манчестър Сити.

Компани призна, че визитата на „Сантиаго Бернабеу“ ще бъде едно от най-трудните изпитания за отбора, но подчерта амбицията на баварците да търсят победата.

От своя страна Йозуа Кимих изтъкна значението на Кейн за състава, като го определи не само като реализатор, но и като ключов лидер и пример за подражание. Според него присъствието на английския национал би имало сериозно влияние върху отбора в такъв важен двубой.



Мачът е във вторник вечер.