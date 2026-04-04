Байерн Мюнхен победи Фрайбург след обрат с три гола след 80-ата минута

Байерн Мюнхен победи с Фрайбург 3:2 в мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. Футболистите на Венсан Компани стигнаха до трите точки с три гола след 80-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Европа-Парк" във Фрайбург домакините можеха да открият резултата, но Мануел Нойер спаси изстрел на Ян-Никлас Бесте.

Възпитаниците на Юлиан Шустер поведоха в резултата 39 секунди след подновяването на играта през втората част. Йоан Манзамби се разписа с фалцов удар извън наказателното поле.

Домакините удвоиха преднината си в 71-ата минута. Мануел Нойер се опита да избие центриране от ъглов удар на Ян-Никлас Бесте, но вместо това прати топката на пътя на Лукас Хьолер, който направи резултата 2:0.

Шампините намалиха изоставането си в 81-ата минута. Том Бишоф бе точен с плътен шут извън пеналтерията. Полузащитникът отбеляза първия си гол за отбора, а десет минути по-късно последва и вторият. Халфът изравни резултата с нов шут извън наказателното поле.

В 9-ата минута на добавеното време баварците стигнаха до успеха. Ленарт Карл засече пас по земя във вратарското поле на Алфонсо Дейвис.

Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от 73 точки. Фрайбург остава на 8-ата позиция в подреждането с 17 пункта.

Останалите резултати, играни по същото време:

Борусия Мьонхенгладбах - Хайденхайм 2:2

Байер Леверкузен - Волфсбург 6:3

Вердер Бремен - РБ Лайпциг 1:2

Хамбургер- Аугсбург 1:1

Хофенхайм - Майнц 1:2