Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда

Чете се за: 01:20 мин.
При фаталния инциднт с АТВ в Слънчев бряг загина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син пострада тежко

делото никола бургазлиев влиза съда
Окръжната прокуратура в Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на други две лица.

Случаят е от 14 август 2025 г. в курорта "Слънчев бряг". Според разследването около 13.50 ч. младежът е управлявал четириколесно електрическо превозно средство, когато е блъснал пешеходци.

В резултат на удара 35-годишната Христина получи тежки травми и почина в болница на 3 септември 2025 г. Седмици наред лекари е бориха за живота на 4-годишното ѝ дете, което получи тежка телесна повреда, още двама души пострадаха по-леко.

По данни на прокуратурата Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол. Установено е, че той е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата, в резултат на което е причинил пътно произшествие с преминаващите пешеходци.

Предстои Окръжен съд - Бургас да нарочи дата на заседанието по делото.

