Задържан е 50-годишен мъж повредил три автомобила в столичния квартал „Гоце Делчев“

Полицаи от Четвърто районно управление задържаха 50-годишен мъж, повредил три автомобила в столичния квартал „Гоце Делчев“. Сигналът е подаден на 19 май от собственик на автомобил, който е съдействал на полицейските служители при установяването и задържането на извършителя.

Разследващият екип е посетил мястото на инцидента и при огледа е констатирано, че вратите на паркираните автомобили са надраскани с остър предмет. В рамките на последващите процесуални действия са събрани данни за извършителя и след активна оперативна работа той е задържан.

При обиск у него е открит нож с дължина около 12 см. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Продължава работата по документиране на съпричастността му към предишни престъпления, свързани с увреждане на автомобили.