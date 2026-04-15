Пьотр Нестеров с победа на старта в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №7 в схемата българин победи на старта с 5:7, 7:6(5), 7:5 Никола Робер (Франция). Срещата продължи три часа и 50 минути.

23-годишният Нестеров загуби първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм. Българинът поведе с 5:2 във втората част, допусна изравняване при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него националът изоставаше с 4:5, но спечели следващите три точки и изравни резултата в сетовете.

Третата решителна част също беше изключително драматична. Нестеров поведе с 4:2, допусна обрат при 4:5, като при този резултат Робер сервираше за спечелване на мача. Българинът обаче не се предаде, спечели следващите три гейма и триумфира с победата.

Във втория кръг Пьотр Нестеров ще играе срещу друг французин – Александър Обрио.

Българинът участва и в надпреварата на двойки. Срещата на Нестеров и Лука Потенца (Италия), поставени под №2 в схемата, срещу Хорхе Планс (Испания) и Кристофър Сусу (Австрия) беше прекъсната вчера при резултат 0:3 в първия сет и ще бъде доиграна утре.