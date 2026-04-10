Розпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Марица елиминира ЦСКА и се класира на финал в женския волейболен елит

Спорт
Шампионките спечелиха полуфиналната серия с 3:0 победи.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Българският волейболен шампион при жените Марица Пловдив се класира за финала в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" бяха категорични и в третия мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА и така след трети пореден успех пловдивчанки затвориха серията с 3:0 победи.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек отново използваха домакинското си преимущество, за да се наложат в третия двубой в зала "Строител" с 3:0 гейма. В отделните части маричанки надделяха с 25:13, 25:19, 25:16.

Така шампионките продължават преследването на 12-а поредна титла в първенството. В битката за трофея Марица чака победителя от другия полуфинал, противопоставящ отборите на Левски и ЦПВК. След две изиграни срещи резултатът в елиминацията е равен – 1:1 победи. Среща №3 е в събота, 11 април, от 18:00 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ3 и ТУК.

Мачът между Марица и ЦСКА бе белязан и от радостно събитие. В игра за пловдивския тим след дълго отсъствие се завърна Добрина Христоскова.

Срещата започна равностойно и двата тима стояха близо в резултата до 9:9. Тогава обаче шампионките взеха инициативата и с поредица от добри сервиси направиха серия от десет поредни спечелени разигравания за 19:9. Това са оказа решаващо и воденият от Ахметджан Ершимшек тим взе първата част с категоричното 25:13.

Шампионките бяха убедителни и във втория. В него те поведоха с 9:5 и постепенно увеличиха аванса си до 18:9. Впоследствие "жълто-сините" затвориха и втората част с атака на Боряна Ангелова за 25:19.

В третия гейм маричанки започнаха с аванс от 6;2, но ЦСКА изравни до 10:10. Последва серия от четири безответни точки за Марица и преднината на домакините се запази до 18:14. В заключителните разигравания пловдивчанки показаха своята класа и се поздравиха с крайния успех след 25:16.

Ива Дудова и Александра Китипова реализираха по 12 точки за победата на шампионките, а по 9 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

#ВК ЦСКА - жени #ВК Марица Пловдив

