Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3

Вторият мач от полуфиналната серия е на 8 април, сряда, от 18:00 часа. Играе се до 3 победи от 5 мача.
Отборите на Марица, Левски, ЦПВК и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.
На полуфиналите Марица Пд среща ЦСКА.
Левски играе със завършилия на трето място в редовния сезон тим на ЦПВК, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.
Третият мач между двата тима е насрочен за 11 април, събота от 18:00 ч. в залата на "сините". Ако се стигне до четвърти и пети двубой в серията, те са предвидени за 14 и 17 април.
Финалната серия за титлата стартира на 22 април и също ще бъде излъчена пряко в ефира на БНТ 3.