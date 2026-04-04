Марица Пловдив поведе в полуфиналната серия с ЦСКА

Шампионът на България постигна чист успех.

Волейболният шампион на България при жените Марица Пловдив постигна чиста победа с 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) гейма срещу ЦСКА в първия полуфинален плейоф между двата тима в Националната волейболна лига (НВЛ). По този начин "жълто-сините" поведоха с 1:0 победи в серията, която се играе до три успеха от пет възможни срещи.

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек се възползваха от домакинското си преимущество и взеха рано инициативата в срещата, която се игра в зала "Строител". Шампионките се откъснаха с 15:10 в средата на първия гейм и безпроблемно поддържаха аванса си, за да вземат първата част с 25:18.

Втората се разви по идентичен начин. След 8:6 Марица постепенно започна да се откъсва в резултата и поведе с 6 точки при 19:13. След това домакините не изпуснаха инициативата и затвориха и втората част с 25:22.

Третата стартира със серия от 11:4 в полза на шампионките, които по този начин пречупиха съпротивителните сили на съперника и впоследствие мачът приключи след убедителното 25:16 за Марица в третия гейм.

Вторият мач от серията между двата тима е насрочен за 7 април (понеделник) от 17:00 часа в зала "Христо Ботев" в София.

#ВК ЦСКА - жени #ВК Марица Пловдив

