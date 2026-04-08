Левски изравни серията в НВЛ за жени след драматичен тайбрек срещу ЦПВК

Женският волейболен отбор на Левски постигна изключително ценна победа с 3:2 (25:12, 16:25, 22:25, 25:19, 15:11) като гост на ЦПВК във втория мач от полуфиналната серия в НВЛ за жени и изравни резултата на 1:1 успеха.

Двубоят предложи сериозна драма, като воденият от Денислав Димитров тим на "сините“ показа характер и стигна до успеха след тайбрек. Левски започна силно и взе убедително първия гейм, но домакините, водени от Евелина Андреева, направиха обрат, печелейки следващите два. В четвъртата част столичният тим възстанови равенството, а в решителния пети гейм наложи волята си за крайното 3:2.

В първия мач от серията ЦПВК спечели с 3:1 (27:25, 21:25, 25:18, 25:21) гейма и поведе с 1:0 победи, но сега Левски върна интригата в сблъсъка.

Третият двубой между двата отбора е насрочен за 11 април от 18:00 часа в залата на „сините“, като серията се играе до три победи. Ако се стигне до нови срещи, те ще се проведат на 14 и 17 април.