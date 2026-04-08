БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски изравни серията в НВЛ за жени след драматичен тайбрек срещу ЦПВК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ спечелиха с 3:2 гейма във втория полуфинал и заличиха пасива си от първия мач

Слушай новината

Женският волейболен отбор на Левски постигна изключително ценна победа с 3:2 (25:12, 16:25, 22:25, 25:19, 15:11) като гост на ЦПВК във втория мач от полуфиналната серия в НВЛ за жени и изравни резултата на 1:1 успеха.

Двубоят предложи сериозна драма, като воденият от Денислав Димитров тим на "сините“ показа характер и стигна до успеха след тайбрек. Левски започна силно и взе убедително първия гейм, но домакините, водени от Евелина Андреева, направиха обрат, печелейки следващите два. В четвъртата част столичният тим възстанови равенството, а в решителния пети гейм наложи волята си за крайното 3:2.

В първия мач от серията ЦПВК спечели с 3:1 (27:25, 21:25, 25:18, 25:21) гейма и поведе с 1:0 победи, но сега Левски върна интригата в сблъсъка.

Третият двубой между двата отбора е насрочен за 11 април от 18:00 часа в залата на „сините“, като серията се играе до три победи. Ако се стигне до нови срещи, те ще се проведат на 14 и 17 април.

Свързани статии:

ЦПВК победи Левски в първия мач от полуфиналната серия на женския волейболен елит
ЦПВК победи Левски в първия мач от полуфиналната серия на женския волейболен елит
"Полицайките" взеха аванс и се доближиха до финала.
Чете се за: 00:45 мин.
#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК ЦПВК #ЖВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Български волейбол

Николов запали искрата за първа победа на Лубе на полуфиналите
Николов запали искрата за първа победа на Лубе на полуфиналите
Николай Желязков: Имаме сериозни резерви Николай Желязков: Имаме сериозни резерви
Чете се за: 01:07 мин.
Левски докосва финала в НВЛ Левски докосва финала в НВЛ
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3 Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Чете се за: 01:02 мин.
Иванина Малинова: Много ценна победа Иванина Малинова: Много ценна победа
Чете се за: 01:17 мин.
Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ