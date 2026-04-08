Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще

Цените на международните петролни пазари вече намаляха с между 15 и 20%, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще. Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на финансите Георги Клисурски.

"И въпреки това, както служебното правителство обеща, осигурихме средства – и до 18 милиона евро за междуселищния транспорт. Обръщам внимание, че тук става най-вече въпрос за линии, които са в малки общини, междуселищни линии, планински райони, труднодостъпни, така че ги приоритизираме. И разбира се, 2 милиона и половина евро за училищните автобуси. С това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, които са насочени към транспортния бранш, а именно – отлагането на повишението на толтаксите от 1 април. Това са около 30 милиона евро, които ще останат в транспортния бранш, особено насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства. Двете мерки, които изброих сега – за училищните и междуселищните автобуси. Знаете, разбира се, и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане", каза Клисурски.

Той потвърди, че България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите от 50 милиона евро пред Европейската комисия.