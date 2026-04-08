Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
ЗАПАЗЕНИ

Отпускат 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии

Кабинетът дава и близо 2,5 млн. евро за безплатен транспорт на деца и ученици

Служебното правителство отпусна 18 милиона евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

Той припомни, че преди десетина дни бяха приети мерки за субсидиране на транспорта в големите общини. Исмаилов уточни, че в обхвата на мерките не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата и не може да се допуска двойно финансиране. Средствата ще достигат директно до общините, които са възложители на транспортните услуги по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми, каза транспортният министър и уточни, че разпределението ще бъде на база актуална информация за общини и планиран пробег за тази година.

С тази мярка се предотвратява закриването на маршрути и рязко увеличение на цените на билети и карти, подчерта Корман Исмаилов. За да не се допуска спекулативно поскъпване въпреки субсидирането, е въведен механизъм за наблюдение на цените и недопускане на свръх компенсиране, което е забранено и от европейското законодателство, допълни той.

Исмаилов подчерта, че България е пазарна икономика, всеки превозвач има право да коригира своите цени, но трябва да има предвид, че при необосновано увеличение, размерът на предоставената помощ ще бъде намален.

На заседанието си днес правителството одобри изплащането и на 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 г.

При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават.

