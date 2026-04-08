Левски докосва финала в НВЛ

Левски мечтае все по-силно за място на финалите в Националната волейболна лига за мъже. Волейболистите на Николай Желязков сломиха ЦСКА с 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:23) в трети мач от полуфиналите, който се изигра в зала в зала „Левски София“. Така действащите шампиони поведоха с 2:1 победи срещу състава на Александър полов и се нуждаят от още една, за да си осигурят място в спора за титлата.

"Червените" започнаха по-силно дербито и взеха преднина от 12:8 и 20:15, за да спечелят първия гейм с 25:20. Втората част вървеше равностойно, но домакините се откъснаха с 16:14 и 21:19, за да изравнят при 25:21.

Сериозното превъзходство в полза на Левски продължи в третия гейм и "сините" имаха аванс от 15:9, за да победят при 25:18.

ЦСКА започна силно четвъртата част и доведе резултата до 6:3 в своя полза, но след това допусна спад в играта си и Левски София направи обрат до 20:16. Финалният опит за успех на "червените" не даде резултат, а сервис в мрежата на Спас Байрев сложи точка на двубоя при 25:23.

Юлиан Вайзиг беше най-резултатен в полза на победителите с 16 точки. С 15 се отличи съотборникът му Гордан Люцканов.