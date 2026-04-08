Христо Янев: Тази победа ще ни даде енергия

Христо Янев смята, че третата поредна победа на ЦСКА ще даде добра енергия, която ще използва отборът и за следващите мачове в Първа лига. „Армейците“ се измъкнаха срещу Монтана с 1:0 на стадион „Огоста“. Старши треньорът на „червените“ е на мнение, че всеки в редиците им трябва да бъде лидер.

„Старахме се през цялото време да имаме контрол и да създаваме голови положения. Изправихме се срещу отбор, който се защитава добре и не ни даде пространства. Тази победа обаче ще ни даде добра енергия, която ще използваме в следващите мачове“, заяви той.

„Всеки един в този отбор трябва да бъде лидер. Всички искаме да изградим добър колектив. Искаме да се види, че този отбор се бори до последно. Поздравявам отбора и Петко Панайотов за гола“, допълни наставникът.

„Всеки мач е важен. Днес постигнахме резултат, който много искахме. Показахме, че не се предаваме. Ние се нуждаем от феновете. Искаме да покажем сърце и да зарадваме всички, които обичат този клуб“, завърши Янев.