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Карло Анчелоти направи принудителна промяна в състава на Бразилия за Мондиал 2026

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Спорт
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Защитникът Уесли отпадна от световното първенство заради контузия, а на негово място селекционерът повика халфа на Аталанта Едерсон

Карло Анчелоти направи принудителна промяна в състава на Бразилия за Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
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Националният отбор на Бразилия получи неприятна новина броени дни преди старта на световното първенство, след като десният защитник Уесли отпадна от състава заради мускулна травма. Футболистът на Рома получи контузия в лявото бедро по време на контролата срещу Египет, спечелена с 2:1, а последвалите медицински прегледи потвърдиха, че той няма да може да вземе участие на Мондиал 2026.

Селекционерът Карло Анчелоти реагира незабавно и повика в състава халфа на Аталанта Едерсон. 26-годишният бразилец, който има три мача за националния тим, ще се присъедини към лагера на "селесао“ в САЩ още в понеделник.

Отсъствието на Уесли създава допълнителни въпросителни пред Анчелоти за позицията на десния бек. Сред вариантите за заместник са опитният Данило и универсалният Роджър Ибанес, който може да бъде използван и по фланга на отбраната.

Включването на Едерсон дава повече тактическа гъвкавост на бразилския наставник, който обмисля различни варианти за подреждането на тима в хода на световното първенство. Въпреки сериозния удар с отпадането на Уесли, петкратните световни шампиони се надяват бързо да преодолеят проблема и да започнат успешно участието си в турнира.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Бразилия по футбол #Карло Анчелоти

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