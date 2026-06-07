Карло Анчелоти направи принудителна промяна в състава на Бразилия за Мондиал 2026

Националният отбор на Бразилия получи неприятна новина броени дни преди старта на световното първенство, след като десният защитник Уесли отпадна от състава заради мускулна травма. Футболистът на Рома получи контузия в лявото бедро по време на контролата срещу Египет, спечелена с 2:1, а последвалите медицински прегледи потвърдиха, че той няма да може да вземе участие на Мондиал 2026.

Селекционерът Карло Анчелоти реагира незабавно и повика в състава халфа на Аталанта Едерсон. 26-годишният бразилец, който има три мача за националния тим, ще се присъедини към лагера на "селесао“ в САЩ още в понеделник.

Отсъствието на Уесли създава допълнителни въпросителни пред Анчелоти за позицията на десния бек. Сред вариантите за заместник са опитният Данило и универсалният Роджър Ибанес, който може да бъде използван и по фланга на отбраната.

Включването на Едерсон дава повече тактическа гъвкавост на бразилския наставник, който обмисля различни варианти за подреждането на тима в хода на световното първенство. Въпреки сериозния удар с отпадането на Уесли, петкратните световни шампиони се надяват бързо да преодолеят проблема и да започнат успешно участието си в турнира.