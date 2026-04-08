Петко Панайотов спаси ЦСКА в последния миг срещу Монтана преди дербито с Левски

ЦСКА постигна трудна и драматична победа с 1:0 при гостуването си на Монтана в мач от Първа лига, като успехът дойде едва в последните секунди на срещата. Единственото попадение реализира Петко Панайотов в петата минута на добавеното време.

"Червените“ не показаха убедителна игра и дълго време изглеждаше, че ще се разделят с точки срещу последния в класирането. Двубоят премина при ниско темпо и малко чисти положения пред двете врати.

Още в началото Лумбард Делова получи сериозен удар, но нарушение не бе отсъдено, което предизвика недоволство в лагера на гостите. В 41-ата минута ЦСКА отправи първия си точен удар, но Алехандро Пиедраита не затрудни вратаря Марсио Роса.

След почивката домакините също погледнаха по-смело към вратата на съперника, а най-чистото им положение дойде в 67-ата минута, когато Ивайло Марков не успя да се възползва от близка дистанция.

ЦСКА отговори с няколко опасни ситуации, но пропуски направиха Лео Перейра и Леандро Годой, който на два пъти не успя да намери целта от отлични позиции.

Когато мачът вървеше към нулево равенство, в петата минута на добавеното време Панайотов получи подаване в наказателното поле и с прецизен удар донесе победата на столичани.

Успехът идва в ключов момент за ЦСКА, който се готви за предстоящото дерби с Левски, но представянето срещу Монтана оставя сериозни въпросителни около формата на отбора.