Барселона ще търси допълнително финансиране за завършването на "Камп Ноу“

Ръководството на Барселона е изправено пред необходимостта да осигури допълнителни средства за завършването на мащабния проект по реконструкцията на стадион "Камп Ноу“. Според информация на испанското издание Ara, президентът Жоан Лапорта планира да свика извънредно общо събрание на клуба, на което членовете да гласуват ново финансиране за строителните дейности.

Първоначално за проекта "Еспай Барса“ бяха осигурени 1,45 милиарда евро чрез инвестиционната банка Goldman Sachs и група от 20 инвеститори. Тези средства обаче вече са изчерпани, а строителството продължава да изисква значителни ресурси.

Сред причините за оскъпяването са повишените цени на строителните материали вследствие на глобалната инфлация, допълнителните ремонтни дейности по първия и втория сектор на стадиона, както и необходимостта от покриване на съвременните строителни и безопасностни изисквания. Те са наложили използването на повече стомана и бетон в сравнение с първоначалния проект.

Все още не е ясно каква ще бъде необходимата допълнителна сума, но според експерти подобни инфраструктурни проекти често надхвърлят предварителния бюджет с между 300 и 400 милиона евро.

Освен довършването на самия стадион, предстои изграждането на прилежащата инфраструктура, офисните площи, хотелската част, както и новите съоръжения "Палау Блауграна“ и "Палаует“, които също са част от амбициозната визия на клуба за модернизация на спортния комплекс.