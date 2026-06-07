ПСЖ затвори вратата за Реал Мадрид и обяви Витиня и Жоао Невеш за непродаваеми

Ръководството на Пари Сен Жермен няма намерение да се разделя с халфовете Витиня и Жоао Невеш въпреки засиления интерес от страна на Реал Мадрид.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, в Париж са категорични, че двамата португалски национали не подлежат на трансферни преговори. От клуба ги разглеждат като ключови фигури в дългосрочния проект и не са склонни да обсъждат евентуална продажба.

Витиня и Жоао Невеш се утвърдиха като основни елементи в състава на парижани и имат съществен принос за успехите на отбора през последните два сезона. В този период ПСЖ завоюва две шампионски титли на Франция, националната купа, както и два трофея в Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

Именно постоянството и влиянието на двамата полузащитници в центъра на терена са сред причините клубното ръководство да ги смята за недосегаеми, независимо от интереса на водещи европейски грандове.