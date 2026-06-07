Автобусът на Кюрасао се превърна в неочаквана атракция преди Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Националният отбор на Кюрасао продължава да пише история с първото си участие на световно първенство по футбол, но дни преди началото на Мондиал 2026 карибската селекция се озова в центъра на вниманието по неочаквана причина.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

Автобусът, с който тимът се придвижва, предизвика множество реакции сред фенове и представители на медиите заради видимо остарелия и амортизиран външен вид. Снимки и видеоклипове на превозното средство бързо се разпространиха в социалните мрежи, където породиха както шеговити коментари, така и изненада сред футболните привърженици.

Мнозина се запитаха как е възможно национален отбор, който предстои да участва на най-големия футболен форум в света, да използва транспорт, изглеждащ толкова скромно. Именно това превърна автобуса в една от любопитните истории около предстоящото световно първенство.

Въпреки необичайния шум около превозното средство, голяма част от феновете предпочетоха да акцентират върху истинското постижение на отбора. За малката карибска държава класирането за Мондиал 2026 представлява най-големия успех в историята на местния футбол и сбъдната мечта за поколения играчи и привърженици.